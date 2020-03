Stiri pe aceeasi tema

- Acordul anuntat de Rusia si Turcia privind incetarea focului in nord-vestul Siriei a intrat in vigoare vineri, in vederea incetarii luptelor intense care au provocat o catastrofa umanitara in zona, transmite AFP. ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a constatat un calm ''relativ''…

- „In aceasta seara, incepand de la miezul noptii, va intra in vigoare incetarea focului”, a declarat președintele turc Recep Tayyp Erdogan, avertizand ca Ankara „isi rezerva dreptul de a replica cu toate fortele sale si pretutindeni la un atac al regimului de la Damasc”. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Acordul a fost anuntat la finalul a sase ore de discutii la Moscova. "In aceasta seara, incepand de la miezul noptii (ora 23.00, ora Romaniei), va intra in vigoare incetarea focului", a declarat Erdogan, avertizand ca Ankara "isi rezerva dreptul de a replica cu toate fortele sale si pretutindeni…

- Recep Tayyip Erdogan se afla la Moscova joi, unde discuta cu Vladimir Putin in vederea gasirii unei solutii care sa calmeze tensiunile in Siria, unde amenintarea unui conflict direct intre Rusia si Turcia nu este complet indepartata, relteaza AFP.Aceasta intalnire intervine in contextul in…

- CHIȘINAU, 5 mart - Sputnik. Astazi, la Kremlin, președintele rus Vladimir Putin discuta cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, situația creata in regiunea sriana Idlib. Potrivit lui Putin, mai intai de toate va avea loc o discuție tet-a-tet, iar ulterior vor fi invite și delegațiile oficiale.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan efectueaza joi o vizita in Rusia, pentru a discuta cu Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara poarta o ofenisva impotriva regimului lui Bashar al-Assad, sustinut de Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va duce joi in Rusia pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara este angajata intr-o ofensiva impotriva regimului de la Damasc, care este sustinut de Rusia, transmit AFP si Reuters…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus, potrivit Agerpres. Totodata, potrivit…