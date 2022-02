Cum a pierdut Spania peste 277.000 de români, în doar un deceniu Comunitatea romaneasca din Spania a emigrat treptat, incepand cu 2012, inapoi in Romania sau in țari cu o situație economica mai buna, cum sunt Germania, Marea Britanie, Italia sau chiar Ungaria. Aceasta susține publicația spaniola el Periodico de Espana , care mai noteaza ca Regatul a pierdut 277.560 de romani in doar 10 ani. In 2012, romanii deveneau cea mai numeroasa comunitate de cetațeni straini din Spania. In acel an, potrivit datelor oficiale, pe teritoriul Regatului traiau 833.764 de romani, insa in mod sigur numarul real depașea milionul, avand in vedere ca sute de mii nu erau inregistrați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

