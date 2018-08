Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Darius Valcov prezinta, joi, pe Facebook, o nota de informare de la Agentia Nationala pentru Resurse Mine (ANRM) in care se arata ca bugetul de stat a pierdut peste doua miliarde dolari, din cauza neactualizarii pretului de referinta la gazele naturale in perioada 2006-2018.

- Romania va avea un PIB real de 171 de miliarde de lei in 2019, cu 4% mai mare decat in 2018, si un PIB pe cap de locuitor de 12.247 de dolari, se arata in datele furnizate de The Institute of International Finance (IIF), scrie Mediafax. Comparativ cu acest an, in 2019, PIB-ul real la nivel national…

- „Inaintea de a incepe prezentarea bilantului primelor sase luni, as vrea sa fac precizarea ca din ratiuni de timp, ma voi referi la principalele masuri. Total venituri bugetare 117,2 miliarde lei, in primul semestru al anului trecut, iar anul acesta sunt 132 de miliarde lei in semestrul I al anului…

- Legea offshore, care ar crea cadrul tehnic si financiar pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, continua sa fie taraganata si pe ultima suta de metri a acestei sesiuni parlamentare, desi acest lucru ar aduce amanari ale unor investitii importante in Romania.

- Romania a atras de pe pietele externe 1,2 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligatiuni pe 30 de ani, la un randament de 5,2% pe an, si a realizat, in premiera, o tranzactie de rascumparare anticipata a unor obligatiuni in dolari, informeaza MFP printr-un comunicat remis AGERPRES . “Ministerul…

- Tradeshift, jucator in sistemul de plati din lantul logistic si piete de desfacere, anunta o majorare de capital de 250 milioane dolari in runda de finantare din Seria E, condusa de Goldman Sachs si Comisia pentru Pensii din cadrul Serviciului Public...