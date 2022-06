Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sensy a marturisit cu ce probleme se confrunta atunci cand vine vorba de pregatirile pentru nunta. Ce a dezvaluit influencerița, ce gen de muzica se va asculta la marele eveniment, dar și cate ținute vrea sa poarte in cea mai importanta zi din viața ei.

- Dosarul in care este implicat Alex Bodi va fi rejudecat. Ce a marturisit Radu Marinescu, avocatul afaceristului, in exclusivitate pentru Antena Stars, inainte de ședința care a avut loc in cursul zilei de ieri.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Karia a dezvaluit cat de mult a fost susținuta de mama ei. Ce a marturisit vedeta despre femeia care i-a dat viața, dar care a murit in urma cu cațiva ani. Cat de recunoscatoare le este artista parinților ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Eugen Cristea a oferit detalii șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit celebrul actor despre sindromul cu care a fost diagnosticat de medici, dar și prin ce stari a fost nevoit sa treaca.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Marin a marturisit cum a reușit sa treaca peste cele mai grele momente. Ce a dezvaluit vedeta, dar și care este cel mai mare risc pe care și l-a asumat pana acum.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sorina Ceugea a marturisit cum ea și Danezu au fost țepuiți chiar de sarbatori. Ce li s-a intamplat celor doi și cum erau la un pas de a ramane fara mancare pe masa de Paște. Ce au marturisit aceștia.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Leonard Miron a marturisit de ce a fost nevoit sa ajunga pe mainile medicilor chiar de ziua lui. Cu ce probleme se confrunta fostul prezentator TV, mai ales pentru ca a stat imobilizat la pat. Ce a marturisit acesta și cum a stricat o tradiție de 53 de ani.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ruby a dezvaluit cine este, de fapt, cea mai importanta persoana din viața ei. Artista este convinsa ca aceasta este sufletul ei pereche și nu pot sta prea departe una de cealalta. Vedeta iși iubește foarte mult parinții, dar altcineva este pe primul loc.