- In anii pandemiei nu a mai circulat trenul direct București - Istanbul, insa acum revine cu curse zilnice, timp de patru luni. Marea problema este ca face 18 ore și jumatate pana la gara Halkali, din cauza vitezelor mici și a staționarilor numeroase, mai ales la granițe. Sunt 809 km cu trenul și viteza…

- Rapid și CSM București duc o lupta incinsa pentru titlul din Liga Naționala de handbal feminin. Partidele celor doua din penultima runda au inceput la ora 18:00 și sunt live ACUM pe GSP.ro. Cu doua etape ramase de disputat din „Liga Florilor”, Rapid are un punct avans fața de CSM București. O victorie…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a facut dezvaluiri șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit partenera de viața a lui Viorel Lis despre boala cu care tot mai multe persoane se confrunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Eugen Cristea a oferit detalii șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit celebrul actor despre sindromul cu care a fost diagnosticat de medici, dar și prin ce stari a fost nevoit sa treaca.

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament de lux in Dubai, cu banii jos. Fosta diva mondena, mai nou creatoare de moda (are un atelier vestimentar cu rochii de mireasa, unul cu blanuri și costume fitness, dar și contracte de imagine) are de gand sa-și mute afacerea in Emiratele Arabe Unite. Bianca…

- Cristina Balan și soțul ei traieșc viața de parinți ai unor copii cu sindrom Down, experiența ingreunata de sistemul existent in Romania pentru ei. Artista se lupta zi de zi cu tot ceea ce implica problemele de sanatate ale gemenilor ei. Intr-un interviu pentru Antena Stars, fosta solista a trupei Impact…

- Un om fara adapost din București a donat zilele trecute un bax de apa, o sticla de ulei și o punga de zahar la un centru pentru refugiații ucraineni. Gestul barbatului a fost facut public luni de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook , care a notat ca este o ”lecție de solidaritate”…