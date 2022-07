Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a fost ținta unui nou atac, dar criticile au venit din partea unui coleg de breasla de data aceasta. Florin Pește a afirmat ca artista „patineaza” din punct de vedere vocal, iar replica acesteia nu a intarziat sa apara. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!

- Una dintre condițiile primordiale pentru obținerea permisului de conducere este aceea de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic. La inceputul anului a intrat in vigoare noul Cod Rutier. Acesta face precizari clare cu privire la șoferii care nu sunt declarati admisi la controlul medical obligatoriu.…

- Rusia a „pierdut deja pe plan strategic” Razboiul in Ucraina si „nu va prelua niciodata controlul” asupra țarii, este de parere seful Statului Major Interarme britanic, amiralul Tony Radakin, potrivit AFP.

- Cutiile postale sunt permanent importante pentru tine si pentru institutiile publice. Indiferent de efectul avalansei dezvolt rii tehnologice ce are loc n prezent, cutia postal este semnificativ pentru a putea coresponda sau primi inform rile importante. De aceea este bine s ai cutii postale care s…

- Cu siguranta, ai auzit de multe ori faimoasa vorba romaneasca „Vinul dupa bere e placere, berea dupa vin e un chin", insa te-ai intrebat vreodata cat de adevarata este aceasta? Atunci cand vine vorba despre combinarea diferitelor tipuri de alcool, exista un consens asupra faptului ca o astfel de actiune…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan considera ca legea offshore va asigura Romaniei independența și stabilitatea energetica de care are nevoie. Gheorghe Șoldan a precizat ca in cadrul dezbaterilor in comisii a Legii offshore a votat pentru o lege care va asigura aceasta independența ...

- Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrala și de Est (CEE) și liderul pieței din Romania, anunța semnarea unui nou contract de inchiriere pentru Globalworth Square. GambIT Digital, o companie de servicii de consultanța fintech, devine chiriaș al Globalworth Square, cea mai avansata…

- In același timp, Florin Cițu recunoaște ca, din punct de vedere politic, nu a gestionat lucrurile asa cum ar fi trebuit, referindu-se la relația și alianța cu USR. Fostul premier și fost președinte al PNL susține insa ca a fost „bigtime” din punct de vedere economic.„2021 a fost un an peste așteptarile…