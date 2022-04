Cum a pierdut Cristiano Ronaldo peste 6 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a pierdut acasa cu Atletico Madrid, scor 0-1, in „optimile” Ligii Campionilor și a fost eliminata din competiție (1-2 la general). Capitanul Maguire și golgeterul Ronaldo au rezumat printr-o singura faza „armonia” din vestiarul lui Manchester United. In repriza secunda, la scorul…

- Manchester United a fost eliminata de Atletico Madrid din „optimile” Ligii Campionilor, dupa ce a pierdut acasa cu 0-1 (1-1 in tur). Cristiano Ronaldo (37 de ani) nu a reușit sa marcheze in „dubla” cu spaniolii, iar la finalul meciului de pe Old Trafford a fost extrem de nervos. In timp ce jucatorii…

- Marea Britanie va forța Google, Facebook, Twitter și alte platforme online sa previna reclamele frauduloase platite, dupa apelurile din partea autoritaților de reglementare și a grupurilor de consumatori pentru o reprimare mai puternica a inșelatoriilor. Proiectul legislativ privind prevenirea daunelor…

- Cristiano Ronaldo revine miercuri seara in capitala Spaniei, unde a petrecut cea mai importanta parte a carierei sale, la Real Madrid, pentru a infrunta una dintre "victimele" sale favorite, Atletico Madrid, cu ocazia meciului pe care a actuala sa echipa, Manchester United, il va disputa impotriva…

- Atletico Madrid și Manchester United se intalnesc azi, de la 22:00, in prima manșa din optimile Ligii Campionilor. Confruntarea de pe Wanda Metropolitano ii va pune din nou fața in fața pe Diego Simeone, antrenorul gazdelor, și Cristiano Ronaldo, vedeta lui United. ...

- Ovidiu Hațegan va conduce una dintre cele importante partide din optimile Ligii Campionilor. El a fost delegat la duelul Atletico Madrid - Manchester United, de miercuri seara, din optimile Ligii Campionilor.

- Aproximativ 1,2 milioane de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale din Qatar au fost solicitate in primele 24 de ore de la punerea lor in vinzare, a anuntat Federatia internationala de fotbal (FIFA), citata de agentia DPA. Cea mai mare cerere de bilete a venit din tara gazda a competitiei, urmata de…

- Bayern Munchen este singurul club castigator al campionatului national din cele mai importante opt ligi europene care a inregistrat profit in sezonul 2020/2021, afectat profund de pandemia de coronavirus. Acesta a fost rezultatul unui studiu al companiei de audit KPMG, informeaza Agerpres . Campioana…