Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 16 iulie 2024, in jurul orei 13,45, pe DN 7, la kilometrul 341, un tanar de 28 de ani, din Ungaria, in timp ce conducea o motocicleta, a pierdut controlul asupra motocicletei și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, o tanara de 23 de ani, pasagera pe motocicleta, a suferit…

- Anda Adam și Yosif Mohaci au avut parte de momente incendiare in party bus! Cei doi miri au ciocnit paharele de șampanie și au dansat impreuna dupa cununia religioasa! Toata lumea se pregatește pentru a merge la restaurant in aceste momente.

- VIDEO | Cum s-a petrecut accidentul in care a fost implicat deputatul Alin Ignat: O mașina i-a taiat calea. Precizarile IPJ Alba Cum s-a petrecut accidentul in care a fost implicat deputatul Alin Ignat: O mașina i-a taiat calea. Precizarile IPJ Alba La data de 26 iunie 2024, in jurul orei 11.15, un…

- La data de 10 iunie 2024, in jurul orei 13.00, polițiștii din Abrud au intervenit pe DN 74, pe raza orașului Abrud, unde a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuat de polițiști, a rezultat ca o femeie de 42 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat…

- Irinel Columeanu și-a sarbatorit ziua de naștere! Fostul afacerist s-a distrat de minune. Serghei Mizil, care a fost invitat special la petrecere, a facut declarații in exclusivitate pentru Antena Stars.

- La data de 18 mai 2024, in jurul orei 11.30, un barbat de 33 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe strada Arieșului din Baia de Arieș, a efectuat o manevra de mers inapoi și a acroșat o femeie de 82 de ani, din Baia de Arieș, care se afla pe carosabil, angajata…

- Emilan Crețu crede ca Natalia Barbu a ratat finala Eurovision deoarece „nu a avut o echipa profesionista”, care sa o promoveze. „A cantat foarte frumos, aripile celea din spate sunt din epoca de piatra, rochia ceea e pur și simplu ravașitoare. A vrut sa fie amazoanca? De ce au imbracat-o in rochia ceea,…

- Irinel Columbeanu și-a petrecut primul Paște la azil, insa nu i-a lipsit nimic de pe masa. Uitat de prieteni și familie, fostul milionar a primit o mana de ajutor de la patronul caminului din Ghermanești in care locuiește deja de mai bine de jumatate de an.Dupa ce și-a pierdut intreaga avere, iar cei…