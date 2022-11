Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Ionescu a recunoscut ca soția sa, Cristina Șișcanu, caștiga mai mulți bani decat el. Cu ce se ocupa soția prezentatorului TV. Dupa ce a participat la mai multe emisiuni de tip concurs, Cristina Șișcanu are acum propia emisiune la Metropola TV. Intr-o postare pe Instagram, Madalin Ionescu a recunoscut…

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…

- Cristina Șișcanu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul ei, Madalin Ionescu. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca se gandește sa adopte un copil! Cine a venit cu aceasta propunere in familie, de fapt. Nici ea nu se aștepta.

- Carmen Negoița a anunțat ca s-a desparțit de iubitul politician dupa ce s-au intors din vacanța. Invitata la noua emisiune a Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, ea a facut primele declarații despre separare.De aproape un an, Carmen Negoița era intr-o relație cu Catalin Boboc, care o și ceruse in casatorie.…

- Dupa o lunga absența de pe micul ecran, Cristina Șișcanu se intoarce in televiziune, insa de data aceasta in calitate de prezentatoare. Va lucra la același post de televiziune precum soțul ei, Madalin Ionescu.Cristina Șișcanu a anunțat ca revine in televiziune și va fi gazda unei emisiuni TV. Soția…

- Madalin Ionescu a primit o intrebare surprinzatoare pe rețelele de socializare, chiar de la unul dintre urmaritorii sai. Acesta a vrut sa afle cate aventuri cu alte femei a avut prezentatorul TV, de cand și-a cunoscut soția, pe Cristina Șișcanu. „Internaut: Cate aventuri ai avut pana acum, de cand ești…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu vor fi nași de botez. Anunțul a fost facut chiar de catre soția prezentatorului TV, iar aceasta era tare entuziasmata sa imparta vestea cu fanii de pe rețelele de socializare. De data aceasta cei doi vor boteza un baiețel. Cine sunt parinții celebri ai micuțului.

- Cristina Șișcanu a ținut-o din vacanța in vacanța vara asta. Vedeta impreuna cu soțul ei și copiii s-au plimbat prin țari straine vara asta, dar cu toate astea nemulțumirea nu a intarziat sa apara. Tocmai intoarsa dintr-o vacanța lunga la Salzburg, soția lui Madalin Ionescu și-a exprimat nemulțumirea…