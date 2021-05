Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 18 ani, depistat de polițiștii din Teiuș, la volanul unui autoturism fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 18 ani, din Teiuș, a fost depistat de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Polițiștii bucureșteni au reținut un barbat de 35 de ani in urma unei urmariri cu mașina pe strazile Capitalei. Barbatul care fugise de controlul poliției nu avea permis de conducere și, mai mult, era inarmat.

- Cetatean roman, depistat cu permis de conducere contrafacut.Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Baneasa efectueaza cercetari cu privire la un cetatean roman, care a prezentat un permis de conducere contrafacut. In data de 03.03.2021, politistii de frontiera din cadrul…

- Barbat de 32 de ani din Vințul de Jos, posesorul unui mandat de executare pentru conducere fara permis și sustagere de la prevalarea de mostre, REȚINUT de polițiști. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data de 02 martie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat și reținut…

- Barbat de 66 de ani, prins de catre polițiștii din Unirea, in timp ce conducea fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 66 de ani a fost depistat in trafic, de catre polițiștii din Unirea, in timp ce conducea fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Un barbat in varsta de 42 ani, din Galati, a fost depistat de jandarmi in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere. Barbatul a mai fost surprins de jandarmi conducand fara permis, in urma cu sase luni. Potrivit Jandarmeriei Galati, in jurul orei…

- La data de 9 februarie 2021, in jurul orei 10.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 48 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Sambata, 6 februarie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sighetu Marmației au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Sighetu Marmatiei. Acesta il privește pe un barbat din Sighetu Marmației care a fost condamnat la executarea unei…