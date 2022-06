Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare pentru Bogdan Mocanu! Artistul a implinit astazi varsta de 25 de ani și a postat pe rețelele de socializare o serie de fotografii, dar și cum am fost surprins de prietenii apropiați cu ocazia aniversarii sale. Iata ce mesaj i-a transmis cantarețul urmaritorilor sai!

- Sa fie Berna și Jador cel mai fresh cuplu din lumea showbiz-ului romanesc?! Toata lumea se intreaba acest lucru, din momentul in care cei doi s-au dat de gol ca au petrecut noaptea impreuna. Berna a lamurit toate aceste detalii in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, direct…

- Simona Nae a ascuns faptul ca este insarcinata, iar acum, dupa șase luni de la naștere, artista a dezvaluit totul. In excluxivitate pentru Antena Stars, solista a marturisit de ce nu a vrut sa afișeze faptul ca a devenit mamica.

- Andra Voloș este sarbatorita zilei astazi, așa ca inca de la primele ore ale dimineții a primit o mulțime de urari și mesaje speciale, insa ceea ce a atras atenția tuturor a fost decalarația de dragoste postata chiar de catre noul ei iubit. Zilele trecute, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a postat un…

- Ana Maria Mocanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca i-a fost furata identitatea pe rețelele de socializare. Fosta asistenta TV susține ca persoana care se afla in spatele contului fake ii indeamna pe oameni sa se inscrie la diferite concursuri și sa adauge datele lor personale.

- Celia traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Este mama a doi copii minunați, Angelo Ioan și Sara Maria care a venit pe lume de puțin timp. Indragita artista este fericita și a vorbit la Antena Stars despre viața ei de acum, dar și despre kilogramele pe care a reușit sa le dea jos dupa naștere.

- Mirela Vaida a avut parte astazi de o zi de naștere speciala, asta deoarece a primit cadouri peste cadouri, dar cu siguranța cel mai important e cel venit din partea familiei. Dupa ce a terminat emisiunea de la Antena Stars, vedeta a fost surprinsa acasa de soț și copii.

- Rona Hartner a implinit 49 de ani, iar vedeta s-a bucurat de prezența celor dragi și a organizat o petrecere fastuoasa cu ocazia zilei sale de naștere. Iata ce cadouri i-au oferit apropiații vedetei!