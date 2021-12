Stiri pe aceeasi tema

- Andra Voloș nu este singura de sarbatori! Fanii sunt atenți la detalii, iar de o perioada au simțit ca aceasta se bucura din nou de prezența unui barbat. Cine este iubitul misterios al fostei concurente de la emisiunea ‘Puterea Dragostei’? Andra Voloș are un nou iubit: cine este barbatul misterios?…

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 49 de ani, motiv pentru care a primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate de pe rețelele de socializare. Artista a marturisit ca, din nefericire, nu a putut petrece cu cele doua fiice ale sale, asta deoarece ambele…

- Anca Serea și Adi Sina s-au mutat din nou. Cuplul și cei șase copii s-au mutat intr-o vila de 500.000 de euro. Pana acum, aceștia locuiau intr-o casa inchiriata și acum au achiziționat propria lor locuința. Cei doi au prezentat noul lor camin. Anca Serea și Adrian Sina și-au cumparat casa pe care și-o…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea Bucov, in care au fost raniți inclusiv copii, fiind nevoie și de intervenția descarcerarii. Incidentul, o coliziune intre doua autoturisme, a avut loc la intersecția DJ 250 cu DC. Unul dintre șoferi a ramas prins intre fiarele contorsionate,…

- Anda Adam este pregatita sa inceapa un nou capitol din viața sa! Vedeta a fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei Yosif Eudor Mohaci, iar momentul a avut loc intr-o atmosfera de vis. Yosif a cerut-o in casatorie pe artista in timpul unei vacanțe surpriza in Turcia, intr-o locație... The post Cum…

- Ani de zile Oana și Viorel Lis au fost prezenți pe micile ecrane, in diverse emisiuni de televiziune. De o buna perioada de timp, doar ea mai apare, fostul primar la Bucureștiului se confrunta cu probleme de sanatate. Nu mai poate sa mearga, de trei ori a cazut in casa. Acum, acesta a fost filmat chiar…

- Ieri a fost o zi cat se poate de emoționanta pentru Andreea Marin. Vedeta a facut o incursiune sentimentala și și-a adus aminte de copilarie, vizualizand fotografiile cu ea de cand era mica. Andreea Marin a recunoscut ca a inceput sa planga cand s-a vazut, cand a conștientizat cat de mult s-a maturizat…