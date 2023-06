Stiri pe aceeasi tema

- Greva profesorilor 2023: Bugetul de stat, pagubit cu 1.6 miliarde lei. Dascalii au facut 60 de milioane din meditații Greva profesorilor 2023: Bugetul de stat, pagubit cu 1.6 miliarde lei. Dascalii au facut 60 de milioane din meditații Bugetul de stat a fost pagubit cu peste 112 milioane de lei pe zi,…

- Greva profesorilor a afectat bugetul de stat cu peste 112 milioane de lei, dincolo de problemele cauzate de pierderea orelor sau de stresul cauzat elevilor din ani terminali, care nu mai știu daca dau sau nu examene. CITESTE SI Afacerea ale carei detalii sunt ținute strict secrete in SUA: Amazon…

- Negocierile dintre sindicaliștii din Educație și președintele Klaus Iohannis au eșuat. Profesorii s-au ales doar cu promisiuni. Greva continua și miercuri, 31 mai. Solicitarile sindicalistilor vizeaza majorari salariale de 20% in timp ce oferta autoritatilor are in vedere prime de 4.000 de lei pentru…

- Mihai Fifor, parlamentar PSD, crede ca a sosit vremea ca dascalii sa revina la clase, in special pentru elevii din anii terminali: „Protestul profesorilor nu trebuie sa ingradeasca dreptul elevilor la educație”. Parlamentarul susține ca Partidul Social Democrat a respectat intotdeauna și respecta dreptul…

- Dupa o noua runda de negocieri, de data aceasta cu ministrul Muncii și cel al Educației, sindicaliștii din Educație anunța sec: nu exista niciun motiv sa se renunțe la greva sau la amplul protest de marți. Dascalii cer in continuare majorari salariale pe care Guvernul nu pare ca ar vrea sa le accepte.…

- Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul…

- Greva continua si astazi. Parintii si elevii nu stiu ce vor avea de facut in continuare si cat va mai dura aceasta situatie. Scolile sunt pustii, iar unii parintii sunt nevoiti sa isi ia copiii la munca. Pana la aceasta ora, nici macar un elev nu a venit la scoala si totul este pustiu. Parintii si elevii…