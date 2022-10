Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, care locuiește intr-o comuna vasluiana, a fost atacata in casa de un barbat inarmat cu un cuțit și mascat, care o lovea și ii cerea banii. Acesta i-a aprins „creștinește” și o lumanare.

- CUMPLIT… O batrana in varsta de 103 ani, din comuna Tatarani, a fost ataca in propria locuinta de un individ inarmat cu un cutit, iar marturia femeii este crancena si arata cat de inspaimantatoare pot fi momentele in care un om isi vede, practic, moartea cu ochii. Tinca Baciu din localitatea Valea lui…

- O batrana a carei dispariție a fost anunțata cu o saptamana in urma a fost gasita decedata, miercuri, 28 septembrie 2022, intr-o comuna din Olt. Familia nu și-a dat acordul pentru mediatizarea cazului.

- Poliția Capitalei cere ajutorul populației pentru identificarea unui tanar care a talharit o femeie in varsta 78 de ani in dreptul unei scari de bloc din Sectorul 1. Individul a comis fapta la data de 23 iulie. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate in zona, se poate observa cum…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 2 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune (savarșita prin metoda ”accidentul”), și au reținut un barbat de 34…

- Moartea unei femei in varsta de 82 de ani din orașul Broșteni a trezit suspiciunile echipei operative de polițiști ajunsa la fața locului, aceștia demarand cercetarile pentru a stabili modul in care s-a produs decesul. In scurt timp s-a constatat ca moartea acesteia fusese violenta și, mai ...

- Caz șocant in Statele Unite, unde o fetița pe care tatal ei a injunghiat-o in gat, a trebuit sa se prefaca moarta pentru a scapa de atacurile violente ale barbatului. Sora micuței a fost ucisa cu sange rece, intr-o alta camera, scrie Mirror.Copila dormea cand barbatul s-a napustit asupra ei și a injunghiat-o…