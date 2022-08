Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarea Lia Bugnar, pana de curand iubita lui Anghel Damian, a avut o prima reacție dupa ce in spațiul public au aparut fotografii in care actorul și cantareața Theo Rose au aparut in ipostaze intime. Lia Bugnar a avut o prima reacție dupa fotografiile din presa in care cei doi... The post Lia Bugnar,…

- Vestea ca Theo Rose s-a desparțit de Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, i-a luat prin surprindere pe toți fanii artistei. Jurata de la Vocea Romaniei a confirmat relația cu regizorul Anghel Damian, dupa ce fotoreporterii i-au surprins pe cei doi indragostiți sarutandu-se in plina strada. Ce gest a…

- Anghel Damian și Theo Rose formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Cei doi au fost surprinși pe strada in timp ce se sarutau, ar artista a confirmat relația pe Instagram, la scurt timp. Theo iși va face debutul in actorie, in curand, pentru ca va avea un rol interesant in serialul „Clanul”, ce se va…

- Theo Rose a confirmat ca formeaza un cuplu cu Anghel Damian. Pe Instagram, cantareața a facut primele declarații despre desparțirea de Alex Leonte, barbatul care i-a fost alaturi cinci ani de zile, și Anghel Damian, noul ei iubit și șeful, caci el este regizorul serialului „Clanul”, in care ea joaca.…

- Inainte sa formeze un cuplu cu Theo Rose, Anghel Damian a trait o frumoasa poveste de dragoste, cu o alta femeie celebra din showbiz. Deși intre ei era o diferența de varsta de peste 20 de ani, au fost impreuna mai bine de 8 ani. Cine e vedeta cu care s-a iubit actualul partener al artistei Theo Rose.

- Anghel Damian, in varsta de 30 de ani și actrița Lia Bugnar, cu 23 de ani mai in varsta, au fosrmat un cuplu timp de 8 ani, iar recent, cei doi au facut declarații neașteptate despre povestea lor de dragoste. De altfel, era un cuplu admirat, iar apropiații spuneau ca se potrivesc de minune. Se pare…

- Theo Rose s-a desparțit de fostul ei partener de viața, totodata nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte. Cantareața este deja intr-o relație cu un alt barbat, Anghel Damian, iar cei doi formeaza acum unul dintre cele mai neașteptate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Iata cu ce se ocupa Anghel Damian!

- Theo Rose și-a parasit iubitul și s-a combinat cu fostul iubit al Liei Bugnar. Cantareața a fost fermecata de Anghel Damian, de care probabil s-a indragostit pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”, unde Anghel este regizorul, iar Theo actrita-cantareata. Cei doi au fost surprinși in momente…