Stiri pe aceeasi tema

- Romania va schimba regulile de selectare a elevilor in lotul național de matematica, dupa ce a inregistrat cel mai slab rezultat de pana acum la Olimpiada Internaționala de Matematica: locul 33 din 107. Anunțul a fost facut de Radu Gologan, președintele comitetului științific al Olimpiadei.

Organizatorii Olimpiadei Internationale de Matematica de la Cluj-Napoca au anuntat, vineri, la festivitatea de premiere organizata in cadrul ceremoniei de inchidere, ca echipa SUA a ocupat locul I in clasamentul pe tari, cu 212 puncte, obtinand cinci medalii de aur si una de argint. Unul dintre concurentii…

- In acest an, reprezentanții noștri au obținut aur, argint, bronz și doua mențiuni la Olimpiada Internaționala de Matematica, gazduita de Cluj-Napoca. Pe baza acestui rezultat, țara noastra s-a clasat abia pe pe locul 33, din pacate, cel mai slab ocupat pana acum in istoria acestei competiții.

- Echipa Romaniei a obținut o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, precum și doua mențiuni de onoare la Olimpiada Internaționala de Matematica de la Cluj-Napoca, unde s-a clasat pe locul 33 din 110 țari participante. In urma acestui rezultat, reprezentativa Romaniei a obținut cel mai slab rezultat…

