Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a gasit cadavrul fetiței langa cimitirul din Arad vorbește pentru prima data, dupa ce a facut descoperirea care a ingrozit o țara intreaga. Barbatul a gasit cadavrul unei fetițe la marginea unui cimitir din Arad. In aceste momente, oamenii legii audiaza mai mulți localnici in acest caz.…

- Descoperire terifianta intr-un cartier din Arad. Ramasitele partial carbonizate ale unui copil de aproximativ 8 ani au fost gasite in apropierea unui cimitir. Descoperirea a fost facuta de un barbat care isi plimba cainele si care a sunat imediat la 112.

- Caz cutremurator la Arad! Cadavrul fara picioare al unui copil de aproximativ 8 ani fost descoperit in cartierul Bujac, langa un cimitir. Alerta a fost data de persoanele care au gasit talpa unui picior ars pe o strada de langa cimitir.

- La mai putin de jumatate de an de la momentul in care un om de afaceri a fost aruncat in aer, la Arad are loc un nou eveniment socant. Un copil de aproximativ opt ani a fost descoperit mort, fara picioare, in cartierul Bujac.

- Doi pacienți de la secția ATI a Spitalului din Targu Carbunești, unde stația de oxigen s-a stricat vineri dimineața, au murit. Managerul instituției spune ca nu poate ști din ce cauza au murit cei doi pacienți pentru ca nu era langa ei. Managerul spitalului spune ca nu știe din ce cauza au murit…

- Un accident teribil a avut loc langa Capitala! Doua persoane au murit și o a treia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un stalp. Iata cum a avut loc tragedia!

- O fetita de 4 luni din comuna Șipote, județul Iași, a murit chiar langa mama ei. Ulterior, oamenii legii au deschis un dosar de moarte suspecta și au sesizat reprezentanții DGASPC Iași.,,La data de 22 Septembrie ac, in jurul orei 07.00, polițiștii au fost sesizați prin Apel Unic de Urgența 112, de catre…

- Un incendiu provocat de un pacient a avut loc la primele ore ale zilei de duminica la Spitalul de Psihiatrie din Arad. Trei pacienți și trei cadre medicale au fost duse la UPU Arad, dupa ce s-au intoxicat cu fum. Un oradean ar putea deveni urmatorul astronaut roman care ajunge in Cosmos Un oradean…