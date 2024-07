Cum a murit Diana, tânăra atacată de urs la Bușteni. Ce au stabilit medicii legiști Medicii legiști au stabilit, in urma necropsiei, ca Diana, fata ucisa de urs, la Bușteni, a murit in urma cazaturii in prapastie. Ranile și traumatismele au fost incompatibile cu viața, spun aceștia. Potrivit medicilor, rana provocata de animal, inainte ca tanara sa cada in prapastie, nu era atat de grava incat sa ii puna viața […] The post Cum a murit Diana, tanara atacata de urs la Bușteni. Ce au stabilit medicii legiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Apar noi dezvaluiri in cazul fetei de 19 ani, atacata de un urs pe traseul Jepii Mici, din Munții Bucegi și aruncata intr-o prapastie. Medicii legiști spun ca tanara a murit din cauza ranilor provocate de cazatura, aceasta avand „politraumatisme și rani incompatibile cu viața”, potrivit Antena 3.

