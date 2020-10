Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit dupa o evolutie rapida a bolii. Avocatul Vlasov este internat in spital. La fel se intampla și cu una dintre fiice si o nepoata a sa, ambele diagnosticate cu acelasi diagnostic: COVID 19, scrie ziaruldeiasi.ro.

- O femeie a murit in mod tragic dupa ce medicii au confundat simptomele de cancer cu cele de COVID-19. Tanara a lasat in urma un copil de cinci ani. Beth Pattison, din Marea Britanie, in varsta de 27 de ani, a apelat la medicul de familie cand a vazut ca tusea pe care o avea de ceva timp a inceput…

- O situație absolut halucinanta s-a petrecut la Spitalul Județean din Alba Iulia. O femeie insarcinata, careia ii sosise sorocul, a venit la spital, dar medicii au preferat sa o țina in izolare pentru ca nu avea facut testul pentru coronavirus.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela…

- Alți doi argeșeni diagnosticați cu COVID-19 au murit! 36 de persoane se afla la Terapie Intensiva. Situația epidemiologica din Argeș, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 807; -persoane externate la…

- Caz șocant in Timișoara, acolo unde o femeie insarcinata in șase luni, cu COVID-19, a murit in drum spre spital. Medicii sunt șocați de cazul victimei și susțin ca aceasta ar fi putut fi salvata daca se acționa corespunzator și in timp util. O ancheta in acest sens este in curs de desfașurare. Femeia…

- Doctorul era specialist in implantologie avansata,chirurgie orala, parodontologie si stomatologie digital, Taner Chemal a decedat In varsta de 49 de ani, a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, iar pe 15 iulie a fost internat la Spitalul Colentina din Bucuresti pentru ca starea sa de sanatate…

- Inspectorul-sef adjunct al IPJ Olt, comisarul-sef de politie Eduard Bila, care a ales sa se trateze la domiciliu dupa transmiterea rezultatului pozitiv pentru SARS-CoV-2, a fost internat la un spital din Bucuresti.