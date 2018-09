Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicațiilor, condus de PSD-istul Petru Cojocaru, propune alocarea, potrivit legii, a unei licențe naționale de radio digital catre Societatea Naționala de Radiocomunicații (SNR) pana la sfarșitul acestui an, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern scos in consultare publica de minister.…

- Primarii ar trebui aleși, din nou, in doua tururi - aceasta este una dintre cererile incluse intr-o noua inițiativa cetațeneasca, "Oameni noi in politica" , pentru care USR, Mișcarea Romania Impreuna și 26 de organizații civice au inceput, marți, sa stranga semnaturi. Crezi ca este necesara revenirea…

- Televiziunea Romana a anuntat vineri ca a obtinut castig de cauza in litigiul cu Societatea Nationala de Radiocomunicatii, care solicita obligarea SRTv la plata a peste 40 de milioane de lei pentru prestatia efectuata in cea de-a doua parte a anului 2017.Prin actiunea initiata in luna iunie…

- Proiecțiile de venituri erau optimiste in prima forma a proiectului rectificarii bugetare, iar acum sunt și mai optimiste, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, pentru HotNews.ro.

- Puțini romani au ținut prezentari in ultimii ani la atat de multe conferințe prestigioase de tehnologie cum a facut-o Andrei Costin care este profesor-asistent la o unviersitate din centrul Finlandei. Intr-un interviu acordat HotNews.ro la conferința Black Hat Las Vegas, unde a avut prezentare, Costin…

- Ministrul turismului a declarat la Sucevita, vineri, dupa o o intalnire cu autoritati locale si operatori din turism, ca are in vedere modificarea masterplanului in domeniu, pentru a reduce birocratia si a facilita accesarea finantarilor. ''Am concluzionat ca HG-ul care promoveaza…

- Societatea Naționala de Radiocomunicații (SNR) a dat in judecata TVR, in aceasta luna, pentru a recupera suma de 42,6 milioane lei (peste 9,2 milioane euro), contravaloarea serviciilor prestate și neachitate in perioada august-decembrie 2017, plus penalitați de intarziere. SNR somase deja TVR in data…