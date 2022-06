Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobre și Florin Salam s-au casatorit religios miercuri, 1 iunie 2022, la malul marii. Cei doi au decis ca evenimentul sa fie unul discret, unde au fost invitați apropiații lor. Nunta a fost una superba, insa puțini sunt cei care știu ce tradiție a incalcat soția manelistului.

- A fost mare petrecere mare in showbiz pana dimineața, asta dupa ce ieri Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit. Cei doi au facut nunta pe plaja, iar ulterior distracția s-a mutat intr-un local de pe litoral. Betty Vișanescu, fiica manelistului, a avut un moment special pe scena.

- Florin Salam a facut nunta cu aleasa inimii lui, Roxana Dobre, iar pentru ca „Regele manelelor” s-a casatorit, bineințeles ca și muzica a fost aleasa in așa fel incat sa fie pe masura așteptarilor. Iata de ce bucate se bucura invitații la cel mai mai special eveniment din showbiz-ul romanesc.

- Fericire mare pe Florin Salam și iubita lui Roxana Dobre. Pe 1 iunie, cei doi parteneri iși unesc destinele, la malul marii. Celebrul manelist și frumoasa bruneta s-au casatorit in stațiunea Mamaia din Constanța, iar petrecerea are loc la clubul Nuba. Cum arata mireasa in cea mai importanta zi din viața…

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Roxana Dobre i a salutat pe cei prezenti la eveniment atunci cand a sosit. Aceasta poarta o rochie de mireasa alba.Se poate observa ca rochia este de un alb imaculat, la inaltimea evenimentului.…

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Va fi oare aceasta nunta anului 2022 Ramane de vazut. Iata ca atat data cat si locatia au fost oarecum tinute in secret de cei doi. Este clar ca grandiosul eveniment a fost pregatit din timp,…

- Betty, fiica lui Florin Salam, a facut primele declarații despre nunta tatalui ei cu Roxana Dobre, care va avea loc pe 1 iunie, la malul marii. Artista așteapta cu nerabdare evenimentul, care se va desfașura in compania familiei și prietenilor.„Atat timp cat ei sunt fericiti, asta conteaza cel mai mult.…

- Graba strica treaba! Roxana Dobre nu mai ține cont de nimic atunci cand se afla in trafic, iar regulile de circulație sunt facute sa fie incalcate in cazul vedetei. Paparazzii Spynews.ro. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția lui Florin Salam in timp ce se afla…