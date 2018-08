Cum a luat naștere mișcarea incel sau mișcarea celibatarilor involuntari Alana, care prefera ca identitatea ei sa ramana ascunsa, este femeia care a inființat in anii 90 un site dedicat oamenilor singuri care aveau dificultați in a-și gasi perteneri de viața. Alana nu a avut nicio idee ca site-ul creat de ea va ajunge sa fie legat de o comunitate plina de ura și furie fața de femei, conform bbc.com Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

