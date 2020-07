Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii constanteni au explicat care sunt formularele prin care se face comunicarea institutionala internationala. Decizia Tribunalului Constanta a fost pronuntata pe 9 martie. Pensia acordata pentru drepturile din Romania nu este afectata de perioada lucrata in strainatate.Judecatorii Tribunalului…

- In luna mai 2020, au fost produse in Romania un numar de 29.353 autoturisme, o scadere de -38.72% fața de mai 2019 respectiv 47.898 unitați. Dintre acestea 20.295 unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 9.058 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova. Pe primele 5 luni […]

- Deputatul Ioan Balan lauda actualul Guvern, dar și pe europarlamentarii PNL pentru ca au reușit sa aduca o suma importanta de bani pentru Romania. Prin eforturi conjugate s-a reușit atragerea de la Uniunea Europeana a nu mai puțin de 33 de miliarde de euro, suma necesara pentru relansarea și ...

- VACANTE 2020. "Sa fructificam prin comportament ce am reușit sa rezolvam pana acum și atunci cred ca o sa avem o vara liniștita și o sa putem sa mergem și in vacanța fara niciun fel de probleme", a explicat Rafila. Raed Arafat, despre vacantele romanilor in strainatate: Putem merge oriunde.…

- Marea urgența pandemica a „guvernului sau” Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a convenit cu premierul Ludovic Orban modificarea legilor Justiției printr-un nou pachet legislativ care va fi elaborat in saptamanile urmatoare dupa alte consultari cu asociațiile de magistrați, specialiști și partide…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca a convenit cu premierul Ludovic Orban modificarea legilor Justiției printr-un nou pachet legislativ care va fi elaborat in saptamanile urmatoare dupa consultari cu asociațiile de magistrați, specialiști și partide. „Am urmarit, poate și dumneavoastra…

- Ministrul de Finanțelor susține ca PSD ținea voit rata inflației la un nivel ridicat, dar liberalii au reușit sa o scada. "Inca o promisiune onorata! In guvernarea PNL Romania nu mai este țara cu cea mai mare rata a inflației din UE. Am promis și ne-am ținut de cuvant. PSD a…

- Sectorul privat in special si economia in general au raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei, iar Romania a reusit la sfarsitul primului trimestru, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni…