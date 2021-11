Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a achiziționat un hotel in stațiunea Venus de la mare. ​Deși a platit o suma consistenta pentru hotel, Gigi Becali nu este interesat sa-l foloseasca, ci este, mai degraba, tentat sa i-l vanda, chiar lui Ioan Niculae, insa doar pentru o suma mai mare decat cea pe care…

- Gigi Becali, patronul FCSB, și Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, au facut o afacere impreuna. Aflat in inchisoare, Ioan Niculae și-a vandut catre Becali hotelul Intre, aflat in stațiunea Venus. Pentru a-l cumpara, patronul FCSB ar fi achitat 6,8 milioane de euro. Cei doi oameni de afaceri au o relație…

- Administratorul judiciar al societatii InterAgro SA, controlata de patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a anunțat vanzarea hotelului Inter, de cinci stele, din stațiunea Venus, la licitatie publica, informeaza portalul Replica . Licitația va avea loc pe 22 septembrie, la București,…

- Alexandru Crețu (29 de ani) a fost deturnat din drumul spre Sepsi Sf. Gheorghe și va semna cu CS Universitatea Craiova. Alexandru Crețu a devenit sambata jucator liber de contract, dupa doar 7 partide in tricoul celor de la FCSB. Mijlocașul central, reprofilat fundaș de Gigi Becali, iși daduse acceptul…

- Nepotul preferat al lui Gigi Becali s-a casatorit cu aleasa inimii sale, lasand in urma multe doamne și domnișoare care inca sperau sa-l cucereasa. Insa, noroc a avut doar Iulia Florescu, o tanara blonda, ce nu facea pana de curand partea din lumea mondena.

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat ca e dispus sa reia tratativele pentru atacantul Claudiu Keșeru (34 ani), in cazul in care Edi Iordanescu il va solicita pe varful lui Ludogorets Razgrad. Vara aceasta, in perioada in care echipa era antrenata de Dinu Todoran, Becali…

- Numirea lui Edi Iordanescu (43 de ani) ca antrenor principal la FCSB l-a entuziasmat pe Helmut Duckadam (62), legenda Stelei. Edi Iordanescu a devenit oficial noul antrenor principal de la FCSB, dupa ce patronul Gigi Becali a considerat potrivit sa se „retraga” din funcția neoficiala de antrenor din…

- Gigi Becali, umilit in presa internaționala. Patronul FCSB „taie și spanzura” la echipa sa. Cel puțin așa a fost pana la recenta sosire a lui Edi Iordanescu pe banca tehnica. Latifundiarul e „pus la colț”, insa, intr-un ziar din Slovenia. Motivul: comportamentul lui Becali la adresa unui jucator roman…