Cum a lovit moartea la Bălțați. Șapte povești de sub cearșafurile albe întinse pe câmp Sapte morti intr-un groaznic accident in care au fost implicate trei masini: un camion, o ambulanta si o duba. Ziarul de Iasi a stat de vorba cu seful Politiei Rutiere chiar la fata locului. Din primele cercetari, vina ar fi a soferului mastodontului de 40 de tone care ar fi acrosat o ambulanta, apoi ar fi ajuns pe contrasens unde a facut prapad. "Coliziunea dintre cele doua e posibil sa fi avut loc chiar pe linia dubla continua de pe mijlocul soselei. Sunt urme de franare ale ambulantei, deci nu era polei. Cel mai probabil, soferul ambulantei a observat ca bena camionului a derapat pe sensul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

