Cele mai cool jachete si ghete pentru zile reci

Jacheta de iarna poate fi cel mai cool lucru din garderoba ta in vacanta, dar si in mijlocul orasului. Cum sa transformi aceasta piesa esentiala in elementul central al garderobei tale? Poarta denim din cap pana in picioare si apoi adauga ghete Ugg si o jacheta calduroasa, cu blugii tai preferati si tine… [citeste mai departe]