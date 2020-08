126 de persoane de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Craiova s-au infectat cu noul coronavirus. Cum a fost posibil? Printr-un sir intreg de greseli ale autoritatilor. Institutiile isi demonstreaza din nou incapacitatea de a lua niste masuri care sa tina in frau, in mod real, epidemia. Angajatii caminului intrau in tura testati, dar fara sa se astepte rezultatul testului.Dupa ce in data de 24 iulie fusesera depistate 24 de cazuri pozitive, in urma testarilor periodice autoritatile au constatat ca focarul a luat proportii uriase. Alte 100 de persoane s-au infectat, desi masurile luate de…