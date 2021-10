Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia va fi finalizata dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei si are in vedere diversificarea gamei de produse si generarea unor sinergii ale canalelor de distributie ce vor contribui la cresterea capacitatii de vanzare, inclusiv pe pietele externe. Profitul net al Intervision Trading,…

- Cifra de afaceri a distribuitorilor din Retail și HORECA din Romania a atins nivelul record de 16,6 miliarde de lei in 2020, inregistrand o creștere cu 1,8% fața de 2019 și cu 35% fața de anul 2015, conform Keysfin. Specialiștii Keysfin estimeaza ca piața de distribuție locala in Retail și…

- Radu Timiș, sinonim cu celebra companie Cris-Tim, este cotat ca unul din cei mai importanți oameni de afaceri din Romania. Cu o companie care valoreaza peste 150 de milioane de euro, Radu Timiș este denumit și „Regele Mezelurilor”. Celebrul om de afaceri are o familie frumoasa, cu cinci copii, patru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat luni, intr-o emisiune la Digi24, ca marți vor incepe controalele la furnizorii de energie care au marit abuziv prețurile incheiate in contractele cu clienții, ca urmare a liberalizarii pieței de energie din Romania. „De maine incepe controlul ANRE cu Protecția…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, listat la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ONE, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 434 milioane de lei, in crestere cu 96% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni compania, arata Agerpres. Totodata, compania…

- Sectorul construcțiilor civile este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a…

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii…

