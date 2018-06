Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian West s-a decis sa treaca la lucruri mai serioase! Vedeta de televiziune a fost primita, ieri, la Casa Alba de președintele Donald Trump ca sa discute despre reforma penitenciarelor. ”Grozava intalnire cu Kim Kardashian astazi! Am vorbit despre reforma inchisorilor și a sentințelor”, a…

- Pamela Anderson a aceeptat provocarea de a aparea intr-o reclama inspirata din “The dark knight rises”. Reclama are ca scop anunțarea practicilor de angajare a șoferilor desfașurate de catre aplicații de ridesharing precum Uber și Lyft. Reclama este produsa de “Ride Responsibly” și folosește decorul…

- Kim Kardashian este o mamica implinita! O spune chiar ea, intr-un interviu in exclusivitate acordat jurnalistei Ellen DeGenere. Vedeta a povestit si cum i-a ales numele copilei- Chicago. Dar si ce a simtit in clipa in care a vazut-o pentru prima oara.