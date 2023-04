Fostul comisar european Corina Crețu a descoperit din intamplare, anul trecut, ca sufera de cancer mamar, iar acum și-a revenit, a povestit aceasta, vineri seara, la Antena 3.

„Multumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Nu au fost momente usoare si din fericire Dumnezeu m-a ajutat. Chiar cred ca avem fiecare un destin prin care sa trecem. Eu am avut foarte multe incercari de cand eram copil, toata viata le-am ascuns, am vrut sa am o cariera si am considerat ca daca trupeste nu sunt pe de-a-ntregul sanatoasa, am incercat sa ascund. Anul acesta fac 56 de ani, nu mai am de ce sa ascund aceste lucruri.…