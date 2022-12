Cum a inventat un bărbat din Focşani moartea mamei lui. Motivul-ŞOC pentru care i-a anunţat decesul Un barbat din Focsani a fost in stare de ceva socant doar pentru a pune mana pe cativa banuti. El si-a anuntat patronii ca mama lui a murit, numai ca sa primeasca ajutorul de inmormantare, care se ofera in astfel de cazuri, de la angajator. Inițial, șefii omului l-au crezut și i-au oferit acestuia banii […] The post Cum a inventat un barbat din Focsani moartea mamei lui. Motivul-SOC pentru care i-a anuntat decesul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Tragedie cu semne de intrebare si acuzatii grave. O fata de 15 ani din Focsani a murit dupa ce medicii i-au pus trei diagnostice in patru zile. Familia e hotarata sa depuna plangere la politie si la Colegiul Medicilor pentru a afla de ce a murit copilul lor si, mai ales, daca putea fi salvat

