- Ungaria și Polonia blocheaza prin VETO bugetul UE din cauza condiționarii privind statul de drept. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului multianual comunitar si Planului european de relansare economica, potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles.…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…

- Ungaria si Polonia, țari aflate in conflict cu Comisia Europeana, ar urma sa se opuna prin veto bugetului UE din cauza conditionarii fondurilor de statul de drept Ungaria si Polonia, tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din cauza unor reforme considerate a incalca standardele…

- Parlamentul ungar a votat marti acordarea de puteri sporite executivului lui Viktor Orban de a guverna prin decret pentru o perioada de 90 de zile pentru a lupta impotriva noului val al epidemiei de COVID-19, si a aprobat noi restrictii echivalente cu un lockdown partial, transmite Reuters.Guvernul…

- Autoritațile ungare au raportat marți un numar record de 3.989 de contagieri cu coronavirusul in ultimele 24 de ore și 84 de decese. 80 % dintre așezarile din aceasta țara sunt afectate de infectarile cu COVID-19, transmite Reuters, citata de Hotnews.ro. Numarul total al persoanelor care au contractat…

- Mii de studenți maghiari au manifestat vineri la Budapesta împotriva pierderii autonomiei pentru universitatea lor și a preluarii ideologice premierului Viktor Orban, potrivit AFP.În numele „libertații”, ei au marșaluit torțe în mâna, formând o mulțime…

- Guvernul de la Budapesta a cerut expertilor medicali din tara sa analizeze eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de Rusia si de China, pentru posibile achizitii viitoare, a anuntat seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.Ungaria este pregatita…