Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor propune, intr-un proiect de hotarare privind stabilirea pretului maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna, ca pretul maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna la producatori pana la data de 30 iunie 2021 sa fie de 55 lei/Mwh.

- Propunere de plafonare a pretului gazelor naturale din productia interna Ministerul Finantelor propune plafonarea pretului gazelor naturale din productia interna la producatori la 55 de lei pe Megawatt ora fata de aproape 78 de lei cât este în prezent. Plafonarea …

- PNL sustine ca Liviu Dragnea va apela la Executiv pentru a infiinta Fondul Suveran printr-o Hotarare de Guvern si il someaza sa renunte sau PNL va ataca in instanta de contencios administrativ orice act normativ initiat in acest sens.

- Interventia Guvernului asupra pretului la gaze nu se justifica in acest moment, iar o astfel de masura ar distorsiona piata si ar atrage asupra Romaniei o noua procedura de infringement din partea Comisiei Europene, au declarat surse din Ministerul Energiei, citate de Agerpres. Precizarile vin în…

- Interventia Guvernului asupra pretului la gaze nu se justifica in acest moment, iar o astfel de masura ar distorsiona piata si ar atrage asupra Romaniei o noua procedura de infringement din partea Comisiei Europene, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Energiei. Aceasta…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi in cadrul dezbaterii "Stadiul pregatirilor Romaniei privind preluarea Presedintiei anuale a Strategiei UE pentru regiunea Dunarii (SUERD)" ca in sedinta de guvern va fi adoptata o hotarare prin care se "institutionalizeaza" mecanismele…

- Copiii cu diabet zaharat vor primi tratamentele de care au nevoie și dispozitivele specifice in cadrul unui subprogram special, realizat de Ministerul Sanatații, dupa ce parinții au semnalat problemele cu care se confrunta din cauza lipsurilor din sistem. In acest sens, ministrul Sanatații, Sorina Pintea…

- Consiliul Concurentie propune simplificarea procedurilor de acordare a licentelor de exploatare a apelor minerale, in conditiile in care in prezent licenta este emisa prin Hotarare de Guvern, ceea ce face ca procesul obtinerii acesteia sa fie unul extrem de indelungat, care poate dura chiar si cativa…