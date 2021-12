Nu mai este niciun dubiu ca intreaga noastra viața, a tuturor, este impactata de era digitala in care traim. Progresele tehnologice și modul alert in care s-a dezvoltat mediul online in ultimele decenii au facut ca intregul mod de viața sa se schimbe. De la felul in care consumam produse și servicii, la modul in care interacționam, muncim, comunicam sau ne petrecem timpul liber, totul este pus sub semnul digitalului. Cu un device, o conexiune la Internet și un simplu click putem extrem de facil sa comunicam, sa lucram remote, sa ascultam muzica, sa vedem filme și videoclipuri și chiar sa vedem…