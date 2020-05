Cum a infectat un bărbat din Buzău 19 persoane, mergând la rude de Paște Un cartier din municipiul Buzau, cu o populatie de circa 2.000 de locuitori, a intrat in carantina pentru 14 zile dupa ce, duminica, au fost confirmate 19 cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Focarul a aparut dupa ce un barbat nu a respectat ordonanțele militare și, de Paște, a mers in vizita la rude, unde a […] The post Cum a infectat un barbat din Buzau 19 persoane, mergand la rude de Paște appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul ieseanului de 84 de ani care a decedat din cauza COVID-19 in prima zi de Paște, a povestit pe contul sau de Facebook intreg traseul bolii și afecțiunilor tatalui sau incepand cu zilele premergatoare internarii. Este cunoscut ca decesul numarul 446. Viata nu e dreapta. De cele mai multe ori, oricate…

- Autoritatile din Cehia au anuntat, marti, lansarea unei campanii de testare pentru detectarea COVID-19 pe un esantion de 27.000 de persoane care nu prezinta simptomele bolii, in scopul realizarii unui studiu pe tema imunitatii colective, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Scopul acestui studiu, care,…

- 9 persoane au fost reținute, luni, de procurorii Capitalei, dupa o petrecerete incheiata cu bataie cu pietre și impușcaturi, dintre poliție și mai mulți localnici. Politistii au dus la audieri, duminica noapte, 37 de persoane implicate in conflict, dupa ce la fata locului au intervenit mai multe forte…

- Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani ”Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind confirmati cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmata pozitiv la COVID-19, decedand in urma cu doua zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- Decretul prezidențial de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența, semnat marți președintele Klaus Iohannis, nu mai limiteaza la 8 persoane numarul celor care pot participa la slujbele religioase, inclusiv cununii, inmormantari, botez. Actul prevede ca, in aceasta privința, se vor respecta “normele…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor ajunge la 331 in Romania. Patru dintre cele 13 persoane decedate sunt din județul Suceava și aveau varste cuprinse intre 64 și 78 de ani, trei femei și un barbat. Un barbat de 61 de ani din județul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galați a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…