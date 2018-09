Stiri pe aceeasi tema

- Melbourne a fost detronat de pe pozitia sa de orasul cel mai "locuibil" din lume dupa sapte ani consecutivi, pierzand coroana in favoarea capitalei Austriei, Viena, relateaza DPA si Reuters. Raportul intocmit de The Economist's Intelligence Unit clasifica 140 de orase din toata lumea in baza unor…

- Regatul saudian a anunțat expulzarea ambasadorului canadian de la Riad, precum și retragerea ambasadorului sau de la Ottawa, ca urmare a unor declarații facute de catre ministrul de Externe canadian cu privire la arestarea unor activiști sociali in interiorul Arabiei Saudite. O mișcare diplomatica…

- O tanara care incerca sa fuga de polițiști a ajuns sa cada din tavan chiar sub nasul oamenilor legii. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin și a devenit viral. Doi tineri din Alberta, Canada, Brittany Burke, de 29 de ani, și Richard Pariseau, de 28 de ani, au incercat…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la cantareata Betta Lemme! ”Exista oameni care stiu sa-si creeze propriul soare, la propriu, in zile ploiase! Si nu zic doar asa, ca metafora, pentru ca am dovada pe mai jos! Cum poate Betta Lemme, venita tocmai din Canada la Bucuresti, sa aiba parte de soare…

- Parlamentul Canadian tocmai a aprobat o lege care legalizeaza consumul de marijuana in scopuri recreaționale pe intreg teritoriul. „The Canbabis Act” a trecut de ultumul vot marți, cu 52 de voturi pentru și 29 impotriva in Senatul Canadei. Noua lege controleaza și reglementeaza modul in care marijuana…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat, dupa ce a fost intrebat de un parlamentar conservator daca ia in considerare reintroducerea vizelor pentru romani, avand in vedere activitatea criminala a unor grupuri, ca se va asigura ca nimeni nu va abuza de politica abordata de Canada privind imigratia,…