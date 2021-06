Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala din Latina, localitatea din apropiere de Roma unde Lucian Boncu a fost reținut de autoritați, a relatat despre prinderea interlopului care a parasit Romania, unde Tribunalul Timiș a emis mandat de arestare in lipsa in dosarul in care este anchetat pentru ca a ordonat asasinarea jurnalistului…

- Politia Romana anunta ca barbatul care ar fi comandat asasinarea unui jurnalist din Timisoara a fost prins in Italia. Liderul interlop Lucian Boncu era dat in urmarire internationala, iar vineri a fost trimis in judecata in lipsa, scrie News.ro . ”In urma unei operatiuni ENFAST declansate de Serviciul…

- IGPR confirma ca interlopul Lucian Boncu, cel care a comandat impuscarea jurnalistului timisoaren Dragos Bota, a fost prins ieri in Italia. Marti, 1 iunie, in urma unei operațiuni ENFAST declanșate de Serviciul Urmariri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, in colaborare cu echipele…

- Interlopul timișorean Lucian Boncu a fost prins in Italia, dupa ce autoritațile l-au dat in urmarire internaționala. Barbatul care a ordonat uciderea jurnalistului Dragoș Boța a disparut din atenția oamenilor legii pe 28 mai, invocand faptul ca este apelat pe telefonul mobil și trebuie sa raspunda.…

- Lucian Boncu, un interlop de temut din Timisoara, a fost capturat de carabinieri in localitatea Latina, de langa Roma. Fugarul a fost ridicat in momentul in care s-a dus sa-și depuna actele pentru obținerea rezidenței. Carabinierii l-au ridicat și pe Sorin Udrea, care-l insoțea. Oamenii legii din „Cizma”…

- Lucian Boncu, unul dintre cei mai temuți interlopi din Timișoara, a fost capturat, marți, 1 iunie, de carabinieri in localitatea Latina, de langa Roma, in momentul in care s-a dus sa-și depuna actele pentru obținerea rezidenței, relateaza publicația online Pressalert.ro.Potrivit sursei citate, Lucian…

- Liderul interlop Lucian Boncu a fost dat in urmarire naționala de Poliția Romana. La mai puțin de 24 de ore dupa ce Tribunalul Timiș a emis mandat de arestare in lipsa in dosarul in care este anchetat pentru ca a ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, fotografia…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea data in procesul pierdut de Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea condusa de Lucian Boncu și fostul director de la Piețe SA, in care a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe editorul șef Dragoș Boța, solicitand daune morale de 100.000 euro și…