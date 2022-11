Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Nastase nu mai vorbește cu Ilie Nastase dupa scandalul in care s-a spus ca a plecat de acasa, dar nu cu mana goala, ci cu 2 milioane de euro. Cei doi s-au desparțit, nici nu au mai vorbit, iar acum, intr-un interviu pentru Fanatik , Ioana Simion spune ca simte nevoia sa fie singura. „Inca nu am…

- Ioana Nastase a fost acuzata ca ar fi plecat de acasa cu doua milioane de euro. Ilie Nastase a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a susținut ca cineva i-ar vrea raul. Fostul tenisment vorbește despre ce s-a scris in presa despre el și soția sa.

- Ilie Nastase a facut primele declarații, dupa ce s-a zvonit ca Ioana Simion ar fi plecat de acasa cu doua milioane de euro. Fostul jucator de tenis neaga ca ar fi facut aceste afirmații, insa recunoaște ca nu a știut un timp unde se afla soția lui.Zilele trecute, in presa aparea un articol in care se…

- Ioana Nastase a rabufnit in mediul online dupa ce Ilie Nastase a transmis prin intermediul presei ca soția lui a disparut de o luna. Cancan a scris ca aceasta l-a parasit, din nou, pe Ilie, ca nu ii mai raspunde la telefon și ca e de negasit. Soția fostului mare jucator de tenis neaga totul și povestește…

- Deși sunt soț și soție, Ioana și Ilie Nastase se comporta ca "doi straini" in oraș. Cei doi s-au gandit sa iși petreaca timpul impreuna la un restaurant din Capitala și sa se delecteze cu cele mai delicioase preparate. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe…

- Liverpool a incercat sa dea lovitura in ultimele zile ale perioadei de mercato din aceasta vara. Echipa lui Jurgen Klopp a oferit 100 de milioane de euro pentru Federico Valverde, de la Real Madrid. Federico Valverde a fost dorit pe Anfield in ultimele zile ale perioadei de transferuri. Englezii au…

- Dupa un „sejur” in spatele gratiilor de mai bine de o luna, un barbat din Movilița, acuzat de omor, a fost plasat in arest la domiciliu in timpul anchetei, care este aproape finalizata. In acest moment, potrivit surselor noastre, probele sunt administrate, insa se așteapta un aviz de specialitate la…

- Moldovenii trimit mai multi bani acasa. Potrivit Bancii Nationale, in iulie suma a ajuns la 173,32 de milioane de dolari, cu peste 37 de milioane mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cele mai multe transferuri au fost efectuate in euro.