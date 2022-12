Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a facut primele declarații la o saptamana dupa ce a produs accidentul in Cluj. Cantarețul ii cere scuze șoferului care a fost implicat, dar și fanilor sai. Saptamana trecuta, Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier in Cluj, unde un barbat a ajuns la spital pentru ingrijiri…

- Pe 17 noiembrie redacția Playtech Știri scria despre incidentul auto in care era implicat Culița Sterp. In aceeași zi se afla ca acesta fusese sub influența bauturilor alcoolice, fiind ulterior arestat de polițiști. Accidentul grav produs la Cluj avea sa-l pun pe acesta in psotura de a sta dupa gratii.…

- Ministrul de Interne Lucian Bode nu crede ca polițiștii din Cluj au incercat sa musamalizeze accidentul provocat de cantarețul de manele Culita Sterp. El spune ca politia a „actionat in dinamica” si a facut cercetarea la fata locului.

- Cantarețul de manele Culița Sterp a scapat de arest, asta dupa ce ieri seara a fost reținut pentru 24 de ore in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in Cluj. Cantarețul a fugit de poliție, dupa ce a fost prins conducand peste viteza legala, a trecut pe roșu izbindu-se de o mașina care mergea…

- Culița Sterp a ajuuns in fața magistraților. Primele imagini cu artistul, dupa ce a fost reținut pentru ca a provocat un accident rutier in Cluj. Cantarețul era sub influența alcoolului in momentul in care a fost surprins de aparatul radar. Manelistul nu a oprit la semnalele polițiștilor și a ales sa…

- Culița Sterp a fost reținut de catre oamenii legii, in urma accidentului pe care l-a provocat in Cluj. Cantarețul a incalcat limita de viteza, iar potrivit informațiilor aparute, acesta conducea și sub influența bauturilor alcoolice.

- Un accident mortal s-a produs pe Autostrada Transilvania, duminica dimineața la ora 11:58.ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident auto produs intre un autoturism și un autotren la urcare pe A3 dinspre sens giratoriu Nadasel catre Gilau.Au fost anuntațe 3 victime dintre care doua incarcerate.---------------------UPDATEISU…