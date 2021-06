Stiri pe aceeasi tema

- Șeful organizatiei mafiote italiene Ndrangheta, Rocco Morabito, a fost arestat, luni, in Joao Pessoa, localitate situata in nord-estul Braziliei, la aproape doi ani dupa ce a evadat dintr-o inchisoare din Uruguay, unde aștepta extradarea in Italia, informeaza Deutsche Welle . Supranumit “Regele cocainei”,…

- Volumul, a carui difuzare este obstrucționata in Ardeal, arata secrete din dosarele CNSAS despre conflictele interetnice petrecute in Romania, intre anii 1989-1990. Din Ordinul Presedintelui C.P.U.N., Ion Iliescu, pe 20 martie 1990 gen. Chelaru intra in grupul de criza si se deplaseaza cu avionul la…

- Statele Unite au ridicat sanctiunile economice asupra lui ca Jesus „Regele” Zambada contabilul cartelului mexican Sinaloa intrucat acesta a dovedit ca s-a reabilitat, relateaza The Guardian. Acesta a oferit o marturie-cheie la procesul din 2018 al lui El Chapo, in care a furnizat informatii detaliate…

- Bugetul municipiului Bucuresti a fost adoptat in sedinta de vineri, cu un amendament propus de primarul general, intrunind 34 de voturi favorabile. Bugetul cu amendamentul primarului general a fost adoptat cu 34 de voturi "pentru", 5 "impotriva" si 15 abtineri. AMENDAMENTUL poate fi…

- O noua investigatie a jurnalistilor de la Bellingcat arata implicarea GRU - serviciul secret al armatei ruse - in explozia produsa in toamna anului 2014 la depozitul de munitii din Vrbetice, Cehia.

- Monica Tatoiu a fost la un pas sa iși ia viața in urma cu 27 de ani, cand copilul ei a avut probleme de sanatate. „Am vrut sa ma arunt de la etaj”, a povestit femeia de afaceri. Monica Tatoiu a incercat sa-și ia viața din disperare ca fiul era bolnav Monica Tatoiu și-a deschis […] The post Monica Tatoiu…

- O sectie de votare din Tarile de Jos l-a trimis acasa pe ministrul sanatatii Hugo de Jonge pentru a aduce un act de identitate valabil, dupa ce demnitarul olandez a prezentat unul expirat atunci cand a incercat sa voteze, miercuri, in alegerile legislative, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…