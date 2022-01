Stiri pe aceeasi tema

- Adela și-a pus capat zilelor la doar 25 de ani, in aceasta dimineața. Polițista s-a impușcat cu arma din dotare in gara din Strehaia, la puțin timp dupa ce a ajuns la munca. Ce a aparut pe pagina ei, dupa aflarea veștii tragice.

- Polițista care s-a sinucis, folosind pistolul din dotare, in gara baii din Strehaia, era casatorita de doar cateva luni. Tanara de 25 de ani era agent de poliție, ajutor de șef de post la Poliția Transporturi Strehaia. Tanara s-a casatorit recent Adela era casatorita din luna septembrie a anului trecut,…

- Cu cine a vorbit ultima oara la telefon Adela, polițista care s-a sinucis in gara din Strehaia. Tanara s-a indreptat spre baie și s-a impușcat, imediat dupa ce conversația s-a incheiat. Șeful tinerei susține ca inainte de a vorbi la telefon, aceasta avea o stare buna de spirit.

- O femeie ofițer de poliție in varsta de 29 de ani s-ar fi impușcat in cap cu arma din dotare. Tragicul incident a avut loc in timp ce femeia se afla in propria locuința. Femeia lucra ca ofițer de poliție in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov. Victima a lasat un mesaj de adio. Soțul…

- Din primele informații, Tyler Moldovan, ofițer de poliție in Phoenix, SUA, a fost impușcat de mai multe ori in timp ce percheziționa un complex de apartamente, relateaza Știri Diaspora. In prezent, ofițerul de poliție, in varsta de 22 de ani, este in stare critica, iar suspectul a fost luat in arest.Potrivit…

- La fața locului au fost deplasate echipaje SMURD pentru acordare de prim ajutor și IPJ Alba pentru cercetari preliminare.Conform procedurii, indiferent de natura acțiunii jandarmului, cazul va intra sub incidența Parchetului Militar, potrivit Realitatea Plus.Știre in curs de actualizate.

- Un jandarm din Alba s-a impușcat. Și-a tras doua gloanțe in piept cu pistolul din dotare, in timpul serviciului de paza la sediu Un subofițer din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba și-a tras doua gloanțe in piept, in zona inimii, cu pistolul din dotare. Incidentul s-a produs duminica,…

- Totul s-a petrecut în dupa-amiaza zilei de miercuri, în jurul orei 16:00. Atunci doi polițiști circulau cu mașina pe strada Clujului din Gherla, scrie gherlainfo.ro. Polițistului din partea dreapta a mașinii, în vârsta de 52 de ani,…