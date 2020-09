Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) Brașov a dispus masuri suplimentare pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu Covid-19 in zona Manastirii Constantin Brancoveanu din Sambata de Sus, pentru sarbatoarea de Sfanta Maria, din 15-16 august. Astfel, sambata și duminica, in intevalul orar…

- “Purtarea mastii in recreatie, dar nu si in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul National de Sanatate Publica a transmis-o Ministerului Sanatatii pentru ghidul sanitar ce va fi transmis scolilor, a declarat pentru Edupedu.ro directorul general al INSP.…

- ’’E oficial: in 14 septembrie mergem la școala!’’. Acesta este anunțul pe care reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Salaj l-au facut intr-o conferința de presa susținuta in cursul zilei de astazi - 7 august.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, le recomanda cetatenilor sa poarte masca si pe strada, in aer liber si in spatiile aglomerate, chiar daca masura nu este obligatorie in localitate. ”Asta nu inseamna ca nu suntem vigilenti in continuare. Au confirmat si cei de la ISU, care au fost in control,…

- Menținerea unui numar ridicat de infecții cu noul coronavirus determina autoritațile sa ia masuri drastice. Astfel, incepand de maine, purtarea maștilor de protecție va deveni obligatorie și in București, in aer liber.

- Purtarea maștii, obligatorie in Hunedoara Potrivit unei dispoziții emise astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Hunedoara, din aceasta seara, de la ora 18, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție în spațiile publice aglomerate pe tot teritoriul județului.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a decis sa instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele prezente in piețele agroalimentare, permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum și in spațiile de tipul targurilor de animale sau de produse tradiționale,…

- In Austria, masca trebuie obligatoriu purtata de azi in toate spații inchise. Masura intra in vigoare și in Marea Britanie, unde premierul Johnson a anunțat relaxarea restricțiilor in etape. In Spania, in regiunea Madrid, se recomanda purtarea maștii și in casa. {{455217}}In timpul pandemiei au fost…