- Cristina Cioran și Alex Dobrescu au format un cuplu doi ani. Au impreuna o fetița, iar anul trecut vedeta a fost ceruta in casatorie. Din pacate, in cele din urma s-au desparțit. Mai mult, fosta prezentatoare TV spune ca i-a mai dat șanse de impacare fostului iubit, insa el a picat testul.„Ce sa spun?…

- Dupa ce au surprins pe toata lumea cu faptul ca formeaza un cuplu, cele doua foste ispite de la Insula Iubirii sezonul 6 au sarbatorit un an de relație și s-au fotografiat intr-o ipostaza adorabila.

- Jorge are 40 de ani și este unul dintre concurenții de la „Survivor Romania” 2023. Artistul face parte din echipa Faimoșii și a plecat increzator in Republica Dominicana.Jorge sau George Papagheorghe, cum se numește el in buletin, s-a nascut in data de 22 iunie 1982, la Constanța. In prezent, artistul…

- Fostul ministru al Apararii Mircea Dusa a murit, a anuntat luni dimineata presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „Am aflat cu mare tristete vestea disparitiei in aceasta dimineata a colegului nostru social-democrat Mircea Dusa. In toate demnitatile publice pe care le-a avut, fie ca a fost vorba de ministru…

- BERBEC Ziua aceasta poate marca un nou inceput pentru tine – mai ales pe plan profesional, așa ca profita de orice oportunitate de exprimare, dezvoltare și auto-imbunatațire.TAUR Nu evita situațiile care aduc tulburari in sufletul tau - poate ca prin ele vei crește și vei invața abilitați de care vei…

- Exista probleme și in paradis, potrivit unei zicale mai vechi, iar casniciile nu sunt intotdeana tocmai raiul mult visat. Anca Serea a vorbit recent despre relația de lunga durata pe care o are cu soțul ei, marturisind ca au existat cateva momente in care și-a dorit divorțul. Iata cum s-a ajuns acolo!

- Transportul public de calatori intre municipiul Bucuresti si cartierul Fortuna, din orasul Bragadiru, va fi reorganizat incepand cu data de 1 decembrie, a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).