- In urma cu o zi Viorel a vazut filmarea in care Veronica aparea in ipostaze nu tocmai decente. Cu toate acestea, a iertat-o si i-a mai dat o sansa. Acum, Viorel isi apara sotia cu indarjire si vrea razbunare impotriva celor doi barbati care au denigrat-o.

- Surpriza pentru fanii Vulpiței și ai lui Viorel! Cei doi soți de la Blagești au facut un live pentru admiratori, chiar in ziua cand Veronica s-a intors la București, iar imaginile au captat rapid atenția tuturor.

- Soții Stegaru surprind din nou, dupa ce Viorel s-a transformat in taietor de lemne, iar Veronica in cea mai tare bucatareasa! Nu o sa-ți vina sa crezi cum și-a rasfațat Vulpița soțul!

- Cu toate ca se cearta aproape zilnic, Veronica și Viorel au demonstrat ca sunt in continuare indragostiți unul de celalalt, dupa ce și-au trimis mesaje de dragoste cu ajutorul porumbeilor. Barbatul din Blagești dorește sa-și mareasca familia, transmițandu-i Vulpiței ca vrea un bebeluș.

- Vulpita a fost invitata la Antena Stars sa cante, impreuna cu Rafaelo, cea mai recenta piesa a lor. Asa ca, Vero, ca o artista serioasa, s-a prezentat, aseara la platou Antena Stars. Insa fara Viorel!

- Veronica și Viorel și-au adus aminte de origini. Cei doi s-au intors in lumea satului și le-au demonstrat tuturor ca pot fi pricepuți nu doar la cantat, ci și la treburile gospodarești! Iata cum s-au descurcat cei doi!

- Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unui scandal monstru! De aceasta data, lucrurile au escaladat atat de mult, incat barbatul din Blagești pare ca-și vrea soția dupa gratii! Ba mai mult, scos din minți, acesta i-a aruncat hainele Vulpiței pe geam!