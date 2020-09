Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Tudor de la „Fly Project” a vorbit despre cele mai grele momente din viața. Anamaria Ionescu a recunoscut ca artistul a inșelat-o, motiv pentru care au fost desparțiți aproape jumatate de an.

- Primaria Municipiului Sighișoara a anunțat marți, 25 august, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in cursul zilei de vineri, 21 august, a avut loc o intalnire intre Ambasadorul Confederației Elvețiene in Romania, Excelența Sa, Arthur Mattli, și primarul municipiului Sighișoara, prof.…

- Dupa o poveste de dragoste, demna de filmele hollywoodiene, Lucian Viziru s-a casatorit in 2010 cu marea lui dragoste, Ema care i-a daruit imediat dupa nunta, un baiețel, Adrian. Cei doi in 2014 au decis sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Germania, unde locuiesc și astazi. Ema Viziru, look…

- "Am fost la un eveniment la Buckingham si, dupa ce a trecut partea formala, Printul Charles, care nu ma cunostea, ne-am mai intalnit, dar evident nu ma ținea minte, a venit spre mine. I-am spus ca sunt Mircea Geoana, sunt din NATO, ca sunt din Romania. Imi spune "Esti din Romania?". Si efectiv i…

- „Mama eroina” a lumii mondene din Romania a trait o experiența groaznica in urma cu doar 2 zile, pe 6 august, chiar in ziua in care fiica ei cea mare, Sarah, a implinit frumoasa varsta de 13 ani. Anca Serea a fost nevoita sa lipseasca de la aniversarea fiicei sale, din cauza unor probleme de […] The…

- Tudor de la Fly Project nu a fost un barbat dedicat unei singure femei. Artistul și-a inșelat soția, iar acum fosta prezentatoare TV a facut totul public, vorbind despre cel mai dificil moment din viața de cuplu.

- Ilie si Ioana nastase s-au casatorit religios in starea de alerta, casatoria civila fiind facuta in anul 2019. Ilie se afla la cel de-al cincilea mariaj, iar Ioana la al doilea. Ioana a povestit intr-un interviu pentru okmagazine.ro cum l-a cunoscut pe barbatul care a ajuns sa ii fie sot.…