Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lațescu, fostul soț al Franciscai, a facut dezvaluiri exclusive in ediția de astazi a știrilor Star Magazine, de la Antena Stars, dupa ce cantareața și TJ Miles și-au asumat relația. Barbatul alaturi de care bruneta a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu a vorbit despre…

- Astazi, cunoscuta solista Francisca și renumitul influencer TJ Miles, fostul concurent de la Survivor Romania, au venit in platoul emisiunii La Maruța și au dat carțile pe fața! Cea mai așteptata veste este acum oficiala: cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Fosta soție a luptatorului MMA…

- TJ Miles și Francisca au petrecut cateva zile in Bali și Singapore, unde au lucrat pentru un videoclip, dar s-au și plimbat prin locuri de vis. Cei doi artiști nu se mai ascund de ochii lumii și le arata fanilor pe Instagram cat de bine se simt unul in compania celuilalt.

- Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, sambata 18 martie 2023. Luna in Varsatorul super inteligent il seduce pe Jupiter in Berbec, permitandu-ne sa ne exploram pasiunile cu putin mai multa detasare. Cand Luna face cuadratura cu Uranus in Taur, am putea fi surprinsi sau chiar…

- Dupa cum bine știm cu toții, in ultima vreme s-a spus ca Francisca ar avea o relație cu TJ Miles. Fosta soție a lui Bogdan Lațescu a postat prima fotografie alaturi de celebrul vlogger pe o rețea de socializare. Ce a postat fosta concurenta de la X Factor.

- Deniz Brizo și-a gasit liniștea in brațele noul ei iubit, Alin, dupa divorțul de soțul ei, Zenys. Cantareața a dezvaluit in exclusivitate pentru Antena Stars ca se simte mai fericita ca niciodata, iar acum are mai multe motive sa zambeasca. Iata cum decurge relația celor doi!

- Dupa ce Francisca a aparut in emisiunea lui Catalin Maruța și a anunțat ca a divorțat de soțul ei, Bogdan Lațescu, acesta a acordat un interviu pentru Fanatik, in care a vorbit despre motivele separarii. Spune ca totul a decurs treptat și ca artista a pus cariera pe primul loc, nu familia. „Noi am divorțat…