Stiri pe aceeasi tema

- Pana ca pandemia sa inșface toate domeniile, piața muzicala din Romania era pe un trend ascendent, cu multe evenimente și cu organizatori dornici de perfecționare. Deși cu taxe in continuare mari, prețul mediu pe bilet creștea simțitor. Aveau și material, caci și artiștii romani se depașeau pe sine,…

- Razboiul dntre Oana Roman și Oana Zavoranu s-a reaprins, deși totul parea sa se fi liniștit intre cele doua dive. Totul a anceput in urma cu mai mul i ani, iar remarcile acide au renpascut, odata cu divorțul neașteptat al lui Pepe de Raluca Pastrama.

- Reactiile la negocierile eșuate dintre PNL si USR PLUS nu au incetat nici dupa declarațiile date de liderii acestora, la ieșirea de la discuții. Dominic Fritz le-a dat liberalilor un ultimatum, vorbind de o alternativa cu PSD sau Pro Romania. Alin Nica a reactionat, vorbind de nerabadrea unor membri…

- “Razboiul” anului in muzica face victime colaterale. Dupa ce s-a certat cu Mario Fresh, Lino Golden si Abi Talent, iubitul Antoniei si-a concediat si impresarul. Alex Velea l-a furat acum pe cel mai dorit om din showbiz. Alex Velea il are ca impresar pe cel mai dorit om din showbiz Cum Madalin Moșoiu…

- Daca n-ați fost plecați prea departe, e imposibil sa nu fi aflat ca, de cateva saptamani, au loc lupte intre forțele Azerbaigeanului și cele ale Armeniei. Foste republici sovietice, una musulmana, alta ortodoxa, cele doua țari iși disputa un teritoriu numit Nagorno Karabah – Karabahul Muntos. Conflictul…

- Abi Talent continua razboiul cu Alex Velea. Punctul nevralgic a fost de aceasta data Mathias Alexandro alias Blackmatias, noul favorit al lui Alex Velea și parte a grupului ”Golden Gang”. Tanarul artist a ieșit ”șifonat” din aceasta poveste, dar gestul lui a fost, totuși, apreciat de mentorul sau. Scandalul…

- Conflictul din Nagorno-Karabah trebuie gestionat foarte atent, iar modul in care va evolua situația in urmatoarele saptamini este crucial pentru finalitatea acestui razboi, spune deputatul PSRM Nicolae Pascaru. Parlamentarul spune ca unii decidenți politici ai Armeniei au facut o greșeala atunci cind…

- Alexia Eram a intervenit in razboiul iscat intre Alex Velea și Lino Golden, cel despre care vorbește aproape toata lumea in mediul virtual.Alexia Eram, de partea lui Lino Golden in razboiul cu Alex Velea, potrivit fanatik.ro. Citește și: VIDEO Norocul nostru ca nu avem trenuri de mare…