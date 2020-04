Cum a gatit Margareta a Romaniei de Pasti – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru batranii aflați in grija statului, sarbatorile sunt printre puținele ocazii in care sunt vizitati de rude. Anul acesta insa, au petrecut Paștele doar cu angajații, izolați și ei in camin, potrivit TVR.La centrul din Amaraștii de Jos, judetul Dolj, nu au lipsit bucatele tradiționale,…

- Premierul Ion Chicu și-a cerut iertare in fața cetațenilor pentru ca in acest an Paștele nu va fi sarbatorit tradițional. Șeful Gvernului a indemnat populația sa se resemneze intr-un cerc cit mai restins in aceste zile importante pentru toți creștinii. ”Oameni buni, vreau sa va rog sa ma iertați pentru…

- Coronavirusul poate duce la complicații care cauzeaza decesul. Cele mai predispuse la complicații precum stopul cardiorespirator sau pneumonia bilaterala atipica sunt persoanele cu varste peste 65 de ani și cei care au suferințe cardiorespiratorii, pulmonare, diabet, hipertensiune arteriala sau boli…

- Mesajul transmis de Marcel Vela romanilor de Paște este „generator de confuzie” a transmis USR. Formațiunea politica crede ca excepțiile anunțate de ministrul de interne, pentru distribuirea luminii de Paște contravine tuturor regulilor de distanțare sociala de pana acum emise din cauza epidemiei de…

- "Asta ma aștept, dragi romani, sa faceți cu toții" Foto: Administrația prezidențiala Românii trebuie sa respecte masurile de distanțare sociala impuse de autoritați chiar și în perioada Sarbatorilor de Paști, a reafirmat presedintele Klaus Iohannis. El a explicat ca evoluția pandemiei…

- Celebrarile liturgice din Saptamana Patimilor și din Saptamana Luminata vor avea loc cu ușile inchise, in interiorul bisericilor, fara prezența fizica a credincioșilor. Preoții nu vor celebra la Liturghia din Joia Mare ritualul spalarii picioarelor, nu vor organiza procesiunile in jurul bisericilor…

- Doi minori arestati pentru agresarea unui batran din Albeni vor petrece Pastele acasa dupa ce o instanta de judecata i-a lasat in libertate. Initial, pe numele lor fusesera emise mandate pe o perioada de 11 zile, care fusesera confirmate si la Tribun...

- Datorita faptului ca Paștele ortodox pica pe 19 aprilie anul acesta, un proiect de lege prin care romanii vor avea Vinerea Mare libera a fost adoptat de catre Senat.De asemenea, același lucru este valabil și pentru cei care sarbatoresc Paștele catolic, pe 12 aprilie. In ambele cazuri exista o singura…