- Destin nefericit pentru Mircea Solcanu! Fostul prezentator al „Poveștirilor de noapte” de la Acasa TV a ajuns sa traiasca intr-o saracie lucie, parasit de toți. Incaseaza o pensie de boala mizera, dupa ce a fost diagnosticat cu tumoare pe creier, noteaza click.ro. Mircea Solcanu (48 de ani) s-a retras…

- 25 mai, Ziua Internaționala a Copiilor Disparuți. Cați minori au fugit de acasa in Alba și in țara In fiecare an, la data de 25 mai este marcata Ziua internationala a copiilor disparuti. Obiectivul este de a aduce in prim-plan tragedia copiilor rapiti și de a stopa cazurile de disparitii voluntare in…

- Președintele AUR, George Simion, ii indeamna pe romanii plecați peste hotare sa impiedice planul coaliției și sa vina in țara sa voteze! Sursa articolului: George Simion: "Indemn romanii din Diaspora sa vina acasa pe 9 iunie, sa voteze!" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- De Ziua Internaționala a #Familiei imi asum public ca voi transforma Baia Mare in orașul care susține tinerii sa ramana aici, #acasa , sa iși intemeieze o familie și sa traiasca in siguranța intr-un oraș #prosper ! Trebuie sa recladim Baia Mare din temelii, sa dezvoltam #economia , sa asiguram locuri…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca pe drumul județean care face legatura intre localitațile Moara și Frumoasa se afla o persoana decedata. Echipa operativa deplasata la fața locului impreuna cu tehnician criminalist a identificat…

- O femeie din Reșița care a fugit de acasa de doua zile a fost gasita de polițiștii locali in Piața Libertații din Timișoara. Ea a fost data disparuta de sora sa. Polițiștii din Reșița au preluat-o pentru a fi dusa la domiciliu.

- La data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 18.15, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie au fost sesizati, de o femeie, cu privire la faptul ca a gasit, in cartierul Poarta 6, doi copii singuri, care pareau dezorientati. Potrivit IPJ Constanta, politistii s au deplasat…