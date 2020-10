Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara este al treilea mare oraș din Romania care va intra in scenariul roșu din cauza creșterii ratei de infectare cu Covid-19. Capitala și Cluj-Napoca și-au inchis deja toate restaurantele, cafenelele și barurile, elevii nu mai merg la școala, ci studiaza in regim online, iar masca devine obligatorie…

- Face ce face și ne surprinde din nou! Soția lui Ilie Nastase, seara cu... ”peripeții” intr-un restaurant din Capitala! Cum a fost surprinsa Ioana Simion, dar mai ales, ce a facut bruneta imediat dupa? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Cand vine vorba despre relaxare, Florin Piersic Jr. nu vrea sa fie deranjat de nimeni! Celebrul actor și-a luat toate masurile de... ”precauție” pentru a nu fi asaltat de fani! Sunteți curioși sa vedeți cum s-a afișat in public? Imagini de senzație surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- In incercarea de a limita creșterea numarului infectarilor cu COVID-19, autoritațile spaniole au in vedere impunerea unor restricții la nivelul unor zone din capitala țarii care se confrunta cu cel mai mare numar de cazuri de coronavirus de la nivel european. Masurile se vor aplica de luni. Și vizeaza…

- Update: Baiețelul de 10 ani din Buzau are prezentari la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Județean Buzau și sufera de o afecțiune cronica, ceea ce explica degradarea starii de sanatate in contextul infectarii cu Covid 19. Dupa examenul facut de medicii buzoieni s-a decis transferul in Capitala.…

- Gabriela Firea sustine ca Bucurestiul nu a devenit un focar, asta dupa ce s-a inregistrat un numar record al cazurilor de infectare cu Covid-19. "M-am informat, am luat legatura cu medici, iar explozia numarului de cazuri este din cauza lipsei unui program de testate a persoane asimtopatice.…

- Un caz șocant in Capitala. O femeie decedata a fost lasata in apartament de teama COVID-19. Ce fac autoritațile in cazul unei femei decedate, lasata in apartament din cauza coronavirusului Dupa ce a decedat din cauza COVID-19, o femeie din București a fost lasata in apartament. Fiica acesteia cere cu…

- Noul coronavirus a schimbat dureros lumea, iar leziunile provocate de el, pe toate planurile, se vor resimți mult timp de acum inainte. Pana astazi, 30 iulie 2020, sunt 16,950,407 cazuri de COVID-19 cunoscute la nivel mondial si 664,961 de decese inregistrate. La nivel național, numarul paciențielor…